В Госдуме считают, что механизм пересдачи предмета ЕГЭ может заработать в 2024 году

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому изменений законодательства на уровне парламента не потребуется

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новый механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ может коснуться уже выпускников 2024 года, рассчитывает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, механизм единого государственного экзамена должен совершенствоваться.

"Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому изменений законодательства на уровне парламента не потребуется. Надеюсь, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Предложение президента нужно претворить в жизнь как можно скорее", - сказала Лантратова ТАСС.

Депутат также предложила разрешить пересдавать несколько предметов в рамках ЕГЭ, но "сначала надо проверить организационные возможности".