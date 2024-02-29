Путин: программа модернизации ЖКХ до 2030 года обойдется в 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования программ модернизации коммунального хозяйства в России составит 4,5 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Что касается систем ЖКХ, то мы будем наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 трлн рублей, включая частные компании", - сказал глава государства.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что темп износа жилищно-коммунального хозяйства в России пока превосходит скорость его модернизации, однако к 2024-2025 годам этот тренд предстоит переломить, в том числе за счет программы модернизации.