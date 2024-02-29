Путин: РФ выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия выделит 150 млрд рублей на программу обновления общественного транспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст. До 2030 года субъекты Федерации дополнительно получат около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей из федерального бюджета", - сказал он.