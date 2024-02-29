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29 февраля, 10:56
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024
Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России
Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.
Новость дополняется.
Теги:
Путин, Владимир Владимирович
Россия