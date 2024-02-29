29 февраля, 10:56
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России

Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.

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