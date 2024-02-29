Путин предложил учредить в России Фонд экологических и природоохранных проектов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. В России для поддержки гражданских инициатив будет создан фонд экологических и природоохранных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

"Отдельным решением предлагаю повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды. Занимаются важнейшими вопросами экологического благополучия. Но надо честно сказать, что здесь у людей доходы, вопросы, которые они решают, очень важны, а доходы у них очень скромные. Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды, считаю, необходимо учредить фонд экологических и природоохранных проектов", - сказал Путин.