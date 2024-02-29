На Байкале появится новый курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера

Его откроют до 2030 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения появится до 2030 года на озере Байкал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа "ноль загрязнения", то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро", - сказал глава государства.