29 февраля, 11:02
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

На Байкале появится новый курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Его откроют до 2030 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения появится до 2030 года на озере Байкал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа "ноль загрязнения", то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро", - сказал глава государства. 

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