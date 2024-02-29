В ГД заявили, что повышение МРОТ напрямую коснется зарплат около 5 млн человек в России

Владимир Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тыс. рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Около 5 млн человек в России получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, повышение уровня МРОТ коснется их в первую очередь. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тыс. рублей, что отразится на размере зарплат и пособий.

"Заработную плату на уровне МРОТ в настоящее время в России получают около 5 млн человек, в основном это работники бюджетной сферы. Их повышение уровня МРОТ коснется в первую очередь", - подчеркнул Нилов.