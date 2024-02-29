Volvo подключает функцию оповещения об авариях в реальном времени

Новая система использует данные центров управления дорожным движением

СТОКГОЛЬМ, 29 февраля. /ТАСС/. Функция оповещения об опасных ситуациях на дороге в режиме реального времени станет доступна в автомобилях Volvo. Новая система использует данные центров управления дорожным движением, ее будут устанавливать на автомобилях в Европе, сообщает автопроизводитель в пресс-релизе.

Цель новинки - помочь водителям избежать столкновений и пробок, вызванных аварией впереди на дороге. "Эта функция предназначена для мгновенного оповещения водителя о дорожно-транспортном происшествии на расстоянии до нескольких сотен метров впереди. Данные о местоположении предоставляются национальными транспортными властями и совместимыми автомобилями, начиная с других автомобилей Volvo", - говорится в сообщении.

Функция Accident Ahead Alert в настоящее время доступна в Дании на всех моделях автомобилей Volvo серий 90, 60 и 40 начиная с 2016 года выпуска. Вскоре она будет доступна на этих моделях и на других европейских рынках.