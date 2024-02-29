В Думе предлагают позволить выпускникам самим выбирать формат сдачи выпускного экзамена

Как отметила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, возможность выбора "станет следующим шагом на пути заботы о наших детях"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Дети сами должны выбирать, сдавать ли им выпускные экзамены в традиционной форме или в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ), считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Еще лучше - дать возможность нашим детям самим выбирать: сдавать выпускные экзамены в традиционной форме или ЕГЭ. Уверена, этот выбор станет следующим шагом на пути заботы о наших детях", - написала она в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, механизм единого государственного экзамена должен совершенствоваться.