Суд 17 апреля начнет слушать иск к Ивлеевой и Евтушенкову из-за скандальной вечеринки

Истец Анастасия Пак просит обязать их перечислить по $1 млрд в счет компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 17 апреля начнет слушать по существу иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор" с требованием выплаты $1 млрд с каждого в пользу участников СВО. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 17 апреля", - сказала собеседница агентства.

В иске истец Анастасия Пак просит обязать Евтушенкова и Ивлееву перечислить по $1 млрд в счет компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".