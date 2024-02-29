Израиль заявил о десятках пострадавших в Газе при "разграблении" конвоя с помощью

Как сообщил знакомый с ситуацией источник, "несколько человек, окруживших грузовики с гуманитарной помощью, подошли к военнослужащим ЦАХАЛ, обеспечивающим проезд грузовиков", после чего "толпа приблизилась к военнослужащим таким образом, что это представляло для них угрозу" и они открыли огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. Десятки жителей сектора Газа пострадали в давке при "разграблении" конвоя с гуманитарной помощью в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Сегодня рано утром, когда грузовики с гуманитарной помощью въезжали в северную часть сектора Газа, жители Газы окружили грузовики и разграбили доставляемые грузы. Во время инцидента десятки жителей Газы получили ранения в результате давки", - говорится в сообщении. "Инцидент находится на рассмотрении", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник, "несколько человек, окруживших грузовики с гуманитарной помощью, подошли к военнослужащим ЦАХАЛ, обеспечивающим проезд грузовиков", после чего "толпа приблизилась к военнослужащим таким образом, что это представляло для них угрозу", на что военные "ответили огнем боевыми патронами".