Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе восстанавливают историческую часть

Работы на основных объектах в городе завершат в 2024 году, уточнил вице-премьер правительства

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Строители восстанавливают историческую часть Мариуполя в ДНР и завершат работы на основных объектах уже в 2024 году. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Если два года назад основной задачей было пустить свет, газ, тепло, электричество, то сейчас мы уже восстанавливаем историческую часть Мариуполя. Мы в этом году основные уже объекты строительства закончим", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в городе началось восстановление поврежденного обстрелами здания краеведческого музея. Хуснуллин также напомнил об объектах, восстановление которых завершилось, в том числе, речь идет о Приазовском университете.

Вице-премьер подчеркнул, что мастер-план восстановления города предполагает работы до 2035 года.