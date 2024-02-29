Россияне рассказали, как пользуются пиратскими ресурсами

По данным опроса TelecomDaily, только около 30% участников опроса признались, что не пользуются услугами пиратов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пиратскими ресурсами для просмотра фильмов и сериалов сегодня не пользуются только треть россиян. При этом почти половина опрошенных говорят, что заходят на такие сайты для того, чтобы смотреть контент, которого нет в официальных онлайн-кинотеатрах, сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

"Около 30% респондентов не пользуются пиратскими ресурсами. Остальные либо смотрят там контент, которого нет в онлайн-кинотеатрах, либо чтобы не платить", - рассказал Кусков, опираясь на результаты опроса, в котором приняли участие 10 тыс. жителей разных регионов России.

Так, отсутствующие на официальных площадках проекты у пиратов смотрят почти половина опрошенных - 48%. Для того, чтобы "ни за что не платить" контент на пиратских сайтах смотрят 22%.

Чаще всего пользователи смотрят контент в онлайн-кинотеатрах несколько раз в неделю - об этом говорят 36% россиян. Несколько раз в месяц на них заходят 23%, столько же - каждый день. Еще 10% смотрят там контент раз в месяц и реже.

Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах от 1 до 5 часов в неделю смотрят 40% россиян, которые имеют подписки на такие платформы, еще 32% тратят на это от шести до десяти часов. Также 10% проводят на платформах 11-15 часов в неделю за просмотром кино и сериальных проектов, а 13% - более 15 часов. В записи фильмы и сериалы 71% пользователей платформ смотрят менее одного часа в неделю, 20% - от 1 до 5 часов.

Ключевые критерии выбора онлайн-кинотеатра для россиян - это хорошее качество изображения/звука, доступная стоимость подписки, минимум рекламы, широкий выбор новинок, возможность смотреть контент бесплатно, стабильная работа приложения или сайта. "Кинопоиск", Premier и Kion - три онлайн-кинотеатра, которые наиболее часто рекомендуют пользователи друг другу.