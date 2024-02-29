Россияне рассказали, на чем смотрят кино онлайн

Порядка 60% россиян смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах через смартфоны, следует из опроса, результаты которого представил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Порядка 60% россиян смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах через смартфоны. Об этом сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

"Смартфон - самое популярное устройство для просмотра контента онлайн-кинотеатров", - рассказал Кусков.

Согласно презентации эксперта, 60% россиян говорят, что смотрят видеоконтент онлайн-кинотеатров на смартфонах, 47% используют для этого Smart TV, 37% - персональные компьютеры и ноутбуки, 25% - ТВ-приставку и телевизор, 14% - на планшете и 9% - игровую приставку и телевизор.

При этом по частоте просмотра контента онлайн-кинотеатров на первое место выходит телевизор. Так, 34% опрошенных чаще всего смотрят его через Smart TV, 29% - на смартфоне, 17% - на персональном компьютере или ноутбуке, 13% - на телевизоре через ТВ-приставку и 4% - через приставку для видеоигр на телевизоре.

Участие в опросе приняли 10 тыс. жителей разных регионов России.