Месячная аудитория видеохостинга Rutube за год выросла втрое

По словам генпродюсера видеохостинга Давида Кочарова, она составили примерно 50 млн человек

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Месячная аудитория российского видеохостинга Rutube за 2023 год выросла в три раза и сегодня составляет около 50 млн человек. Об этом сообщил генеральный продюсер видеохостинга Давид Кочаров.

"Официально за год мы выросли более чем в три раза, и это только по данным на конец прошлого года, сейчас еще больше. По официальной статистике Mediascope, это 47,6 млн - а сейчас уже и больше, около 50 млн, составляет месячная аудитория Rutube. Кроме того, у нас почти 20 млн установок приложения, в том числе на SmartTV", - рассказал он на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

По словам Кочарова, сейчас на видеохостинге практически полностью отсутствует реклама, однако эта ситуация может измениться к концу текущего года. "Соответственно, когда реклама появится снова в большом объеме, мы предложим пользователю возможность модели без рекламы. Но пока об этом рано говорить", - отметил он.

Генпродюсер Rutube также обратился ко всем руководителям российских онлайн-кинотеатров с предложением размещать на видеохостинге их старый контент, на котором они уже не зарабатывают. "У меня есть предложение ко всем руководителям онлайн-кинотеатров - отдавайте старый контент нам. <...> Во-первых, Rutube - это соцсеть. Во-вторых, вы можете открыть у нас свой канал, например. А в-третьих, мы сделали таргетированную рекламу и можем крутить <...> с подпиской на платформу внутри канала. При этом мы не будем с вами конкурировать, это выгодная для вас модель", - добавил он.