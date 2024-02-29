В Крыму заявили, что жители всегда будут благодарны Путину за возвращение в состав России

Как отметил глава республики Сергей Аксенов, под руководством Владимира Путина регион достигнет намеченных целей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Жители Крыма и Севастополя будут всегда благодарны президенту России Владимиру Путину за принятые в 2014 году решения, которые позволили спасти полуостров от агрессии со стороны Украины. Об этом заявили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.

"Крымчане всегда будут благодарны президенту за Крымскую весну, за наше спасение, за то внимание, которое уделяется Крыму", - написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале и добавил, что не имеет сомнений в том, что под руководством Путина регион достигнет всех намеченных целей.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил ТАСС, что Путин принял в 2014 году судьбоносное для Севастополя решение: "Севастополь и севастопольцы всегда поддерживали и поддерживают президента, в полной мере, понимая, насколько судьбоносное решение тогда принял президент и защитил людей".

Как отметил губернатор, Путин в начале своего послания Федеральному собранию отметил значимую дату для жителей полуострова и Севастополя - 10-летие Русской весны, начавшейся в городе-герое 23 февраля 2014 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.