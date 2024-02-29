Памфилова заявила, что послание Путина устремлено в мирное и стабильное будущее России

Председатель Центризбиркома отметила, что оно "органично сочетает в себе стратегию глобального развития, учитывающую все вызовы современного мира"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию устремлено в мирное и стабильно развивающееся будущее. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, комментарий которой приводит пресс-служба ЦИК РФ.

Свое послание Федеральному собранию Путин огласил в Гостином Дворе в Москве. В своем выступлении президент рассказал о плане развития страны на предстоящие шесть лет. Послание длилось более двух часов.

"Это очень животрепещущее, суперсовременное долгосрочное послание, устремленное в мирное, стабильно развивающееся будущее, которое Россия может себе позволить, поскольку оно базируется на прочной основе, созданной за последние годы", - заявила Памфилова.

Она отметила, что послание президента органично сочетает в себе стратегию глобального развития, учитывающую все вызовы современного мира с мельчайшими нюансами разнообразных, очень чувствительных для каждого человека и его семьи сфер жизнедеятельности и жизнеобеспечения.

"На этом фоне дико и абсурдно выглядят звучащие последнее время практически из каждого западного пропагандистского информ-утюга истерические завывания о якобы намерениях России напасть на страны Запада. Только полный идиот, не представляющий масштаб наших земельных и природных ресурсов, может поверить в эту чушь!" - сказала председатель ЦИК РФ.

"Сплоченный народ России обязательно прорвется сквозь разлагающийся поток западной лжи, закончит развязанную Западом многоплановую войну против нашей страны, и, несомненно, добьется долгожданной Победы, как залога нашего суверенитета и процветания России! Именно так я и воспринимаю послание президента", - заключила она.