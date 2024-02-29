В ГД сообщили о необходимости реализовать новый механизм пересдачи ЕГЭ в 2024 году

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новый механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ нужно реализовать уже в 2024 году, если будет такая возможность. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"Мы считаем, что можно успеть [в этом году]. Мы с Рособрнадзором, Минпросвещения отработаем эту тему. Для того чтобы пересдать, нужна комиссия, нужно организовать условия для пересдачи, потому что все же будут выбирать разные предметы. Если Рособрнадзор успевает это сделать в этом году, то было бы замечательно", - сказала она журналистам.

"Если в этом году уже это возможно, то нужно сделать в этом году", - добавила Казакова.