Матвиенко сообщила, что СФ подключится к доработке законов о сохранении памятников истории

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сенаторы совместно с Министерством культуры России планируют доработать законодательные нормы для упрощения участия инвесторов в реставрации памятников истории. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия РФ.

"Сегодня многие памятники разрушаются в силу того, что несовершенно законодательство, в силу того, что инвесторы, которые готовы идти, не могут, потому что огромные затраты, это инвестиционно невыгодно. Конечно, мы сейчас подключимся и вместе с министерством культуры предложим, что надо сделать, чтобы и инвесторы, и бизнес, и государство пошло в эти проекты. И чтобы наши объекты исторического наследия они сохранялись, а не разрушались", - сказала Матвиенко.

Как отметил глава государства в ходе послания, "надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых памятник порой разрушается на глазах", а также предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников.