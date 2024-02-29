Котяков: новый нацпроект "Семья" сформируют вместе с родительским сообществом

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Мероприятия национального проекта "Семья", который анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, будут спроектированы с учетом предложений родительского сообщества. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В ходе послания уже была озвучена часть мероприятий, которые войдут в состав нового национального проекта - продление программы материнского капитала, продление выплаты на третьего ребенка, семейная ипотека. Этот год указом президента объявлен Годом семьи. В ходе мероприятий Года семьи совместно с родительским сообществом будем вырабатывать и другие решения, которые станут каркасом нового национального проекта", - сказал он.