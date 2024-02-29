Пушилин: выдвижение участников СВО на ведущие кадровые позиции даст задел на десятилетия

По словам главы ДНР, военные конкретными действиями доказали, что они готовы сделать для России

ДОНЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. Воплощение тезиса президента России Владимира Путина о выдвижении участников специальной военной операции на ведущие кадровые позиции даст задел на десятилетия. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" после президентского послания Совету Федерации.

"У нас это будет воспринято точно положительно потому, что это - справедливо. А сейчас это даст задел на десятилетия потому, что кто, как ни эти ребята, которые не какими-то словами, какими-то фантазиями, какими-то планами, а конкретными действиями доказали, что они готовы сделать и сделали для страны. Конечно, теперь предстоит это транспонировать на разные управленческие решения, на разных управленческих должностях", - сказал Пушилин.

Он добавил, что пополнение управленческих кадров участниками СВО будет полезно как на региональном, так и федеральном уровнях. "Я считаю, что это - абсолютная польза для страны в конечном счете. И это как раз про справедливость, которая очень важна для всех нас", - подчеркнул руководитель региона.

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что герои СВО должны выходить на ведущие позиции в образовании и воспитании молодежи, в сфере государственного и муниципального управления, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты.