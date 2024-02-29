29 февраля, 12:50
Военная операция на Украине

Омбудсмены РФ и Украины контактируют только по гуманитарным вопросам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что этот диалог непростой, но он идет

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Омбудсмены России и Украины договорились не затрагивать политические темы и взаимодействовать только по гуманитарным вопросам. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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"Мы созваниваемся [с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом] по мобильному телефону и обсуждаем темы воссоединения семей, [созваниваемся] по вопросам посещения наших пленных, по вопросам передачи им вещей и другим гуманитарным темам", - сказала Москалькова.

Она отметила, что этот диалог непростой, но он идет. "Мы договорились, что мы политические темы не затрагиваем, и мы будем делать все возможное, чтобы гуманитарный коридор продолжал работать", - добавила Москалькова. 

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