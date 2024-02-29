Чукотка представит Путину мастер-планы трех населенных пунктов до 1 июля

Документацию разрабатывают для городов Певек, Билибино и поселка городского типа Эгвекинот

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. В Чукотском автономном округе разрабатывают мастер-планы городов Певек, Билибино и поселка городского типа Эгвекинот. Президенту их планируется представить до 1 июля, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.

"Будет расширено число городов, для которых составят мастер-планы. Мастер-планы мы сейчас готовим на Чукотке, ориентируемся на идеи и мнения людей", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что представить мастер-планы президенту планируется до 1 июля.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил расширить программу мастер-планов развития городов, которая должна будет охватить более 2 тыс. населенных пунктов.