Дефицит кадров в машиностроении на Запорожье устранят совместные с МелГУ программы

Как отметил технический директор группы компаний "Турбоком" Константин Мороз, учебная программа для студентов рабочих специальностей будет основана на технической базе существующего производства

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Проблему нехватки кадров на машиностроительных производствах Запорожской области планируют решать с помощью нового нацпроекта "Кадры", а также учебных программ, которые разрабатываются совместно Мелитопольским государственным университетом (МелГУ) с предприятиями региона, в частности с группой компаний "Турбоком". Об этом ТАСС сообщил и.о. министра промышленности и торговли Запорожской области Александр Марченко.

"Мы рассчитываем с помощью нового нацпроекта "Кадры" решить проблему с нехваткой специалистов на машиностроительных и литейных предприятиях области. При этом предпочтение отдаем дуальной системе образования, когда теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки - на рабочем месте на предприятии. Такой подход позволит качественно готовить специалистов. Один из примеров - совместная учебная программа, разработанная МелГУ и группой компаний "Турбоком". Готовим программы и с другими предприятиями области", - сказал Марченко.

Технический директор группы компаний "Турбоком" Константин Мороз дополнил, что инновационная мультимедийная учебная программа для студентов рабочих специальностей, в частности литейщиков и инженеров, будет основана на технической базе существующего производства. Теоретическая часть будет состоять из блоков видеоинструкций, которые будут описывать последовательность выполняемых работ на каждом рабочем месте. Все это объединят в программную оболочку, которая будет загружаться на смартфон. Учебную программу можно будет пройти в удобное время. В конце каждого блока - тест. Практические занятия будут проходить непосредственно на предприятии.

"Первый уровень - это освоение рабочих специальностей, заливщиков. Второй уровень - это инженерная специальность. Это люди, способные проектировать оснастку, технологии литейные. И третий уровень - это управленец, человек, который способен будет организовывать производство, учитывать логистику, экологию, энергетику и прочие вопросы, связанные с организацией производства", - пояснил Мороз.

Группа компаний "Турбоком" - один из крупнейших отечественных производителей турбокомпрессоров для двигателей строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Его продукция поставляется в регионы России, а также в Белоруссию, Казахстан и другие страны.

В ходе послания президента России Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин дал старт пяти новым национальным проектам, в их числе "Кадры" и "Экономика данных". Они должны улучшить рабочие условия россиян и способствовать развитию народного хозяйства. Инициатива "Кадры" призвана помочь в профессиональном развитии, обучении и подготовке граждан.