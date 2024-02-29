Трассу Джубга - Сочи назвали самым важным для города проектом в постолимпийской истории

Объект планируют построить к концу 2029 года

КРАСНОДАР, 29 февраля. /ТАСС/. Строительство новой трассы Джубга-Сочи станет одним из самых важных для города-курорта инфраструктурным проектом за время постолимпийского наследия. Об этом мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

"В своем обращении к Федеральному Собранию президент России поручил правительству предоставить схему финансирования строительства новой трассы Джубга - Сочи. Она позволит активно развиваться всему Черноморскому побережью, а для Сочи станет одним из важнейших инфраструктурных проектов в постолимпийской истории. Благодарю руководителя страны за поддержку важного для всего Краснодарского края решения", - сообщил Копайгородский.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга - Сочи. Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы Джубга - Сочи планируется завершить к концу 2029 года. По его словам, в течение 2024 года должна быть определена окончательная трассировка и этапность проекта. Также он уточнил, что к концу 2027 года будет построен обход Адлера, а в 2028 году может быть построен обход Туапсе.

Сочи является одним из самых популярных российских курортов. В 2023 году он принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих. Характерной для Краснодарского края в период высокого туристического сезона является проблема пробок по дороге на побережье Черного моря, включая Сочи. Сейчас до Сочи существует единственная трасса.