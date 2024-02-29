Семейная ипотека: кто и как может улучшить свои жилищные условия

Первоначальный взнос составляет 20% стоимости жилья.

Максимальный срок — до 30 лет.

Оформить ипотеку могут как семейные пары, так и родители-одиночки.

Существенным является возраст детей. По нынешним условиям в программе могут участвовать родители, у которых ребенок родился в 2018–2023 годах, а также семьи, в которых не меньше двоих несовершеннолетних (то есть до 18 лет) детей. Однако теперь, скорее всего, максимально позднюю дату рождения будут сдвигать на те же шесть лет, на которые продлят программу.

Еще одним существенным условием является размер процентной ставки. Сейчас она не должна превышать 6% годовых (можно меньше). Однако, возможно, она тоже изменится, поскольку президент специально подчеркнул, что для семей с детьми до шести лет включительно "ставка кредита останется прежней — 6%".

Максимальный размер кредита — 30 млн рублей в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Однако из них лишь 12 млн рублей можно оформить по ставке до 6%. Остальная сумма (если она понадобится) будет выдана по рыночной ставке.

В прочих субъектах под льготный процент можно получить максимум 6 млн рублей, а общая сумма кредита может доходить до 15 млн.