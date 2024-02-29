Семейная ипотека: кто и как может улучшить свои жилищные условия

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил продлить программу "Семейная ипотека" до 2030 года. Каковы условия программы сейчас и что изменится после продления, рассказываем в наших карточках.
Что такое "Семейная ипотека"?
1
Это программа выдачи льготных кредитов на покупку жилья. Она была запущена в 2018 году для поддержки россиян, у которых есть дети и потребность жить просторнее. Банки выдают ипотеку по пониженной ставке, а государство компенсирует им разницу между этой ставкой и рыночной.
Программа работает по всей стране, хотя в отдельных регионах (а точнее, в Арктике и на Дальнем Востоке) условия ее оформления несколько отличаются от остальных.
Программа должна была закончиться в июле 2024-го, но теперь Владимир Путин предложил продлить ее до 2030 года, "сохранив базовые условия".
Каковы базовые условия?
2
Первоначальный взнос составляет 20% стоимости жилья.
Максимальный срок — до 30 лет.
Оформить ипотеку могут как семейные пары, так и родители-одиночки.
Существенным является возраст детей. По нынешним условиям в программе могут участвовать родители, у которых ребенок родился в 2018–2023 годах, а также семьи, в которых не меньше двоих несовершеннолетних (то есть до 18 лет) детей. Однако теперь, скорее всего, максимально позднюю дату рождения будут сдвигать на те же шесть лет, на которые продлят программу.
Еще одним существенным условием является размер процентной ставки. Сейчас она не должна превышать 6% годовых (можно меньше). Однако, возможно, она тоже изменится, поскольку президент специально подчеркнул, что для семей с детьми до шести лет включительно "ставка кредита останется прежней — 6%".
Максимальный размер кредита — 30 млн рублей в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Однако из них лишь 12 млн рублей можно оформить по ставке до 6%. Остальная сумма (если она понадобится) будет выдана по рыночной ставке.
В прочих субъектах под льготный процент можно получить максимум 6 млн рублей, а общая сумма кредита может доходить до 15 млн.
Какие квартиры можно приобрести по программе?
3
Купить квартиру можно только на первичном рынке, то есть либо на стадии строительства, либо в уже построенном, но еще не сданном доме. Если же дом сдан, то приобрести жилье можно только у компании-застройщика, у другого человека нельзя.
Наличие жилья не мешает приобрести новое, главное, чтобы оно было больше имеющегося.
Оформить льготные условия можно и на строительство частного дома, но только при условии заключения договора подряда со строительной организацией или индивидуальным предпринимателем, официально занимающимся строительством.
Можно ли использовать материнский капитал?
4
Да, можно использовать материнский капитал и другие варианты материальной помощи, поступающей от государства. Кстати, выплаты материнского капитала, которые должны были завершиться в 2026 году, Владимир Путин также предложил продлить минимум до 2030 года.
Сколько раз можно участвовать в программе?
5
Приобретать жилье через "Семейную ипотеку" можно неоднократно. Причем если предыдущий льготный (необязательно "семейный") кредит был взят до 23 декабря 2023 года, то дополнительных условий для получения нового не требуется.
Если же льготный кредит был оформлен позже этой даты, то взять новый можно, только если:
- предыдущий уже погашен;
- за это время в семье родился новый ребенок;
- площадь нового жилья больше площади имеющегося.
Евгений Мазин