Власти ЛНР до конца 2024 года планируют реализовать 155 социальных контрактов

Замминистра труда и социальной политики региона Ольга Евсюкова отметила, что приоритет оказывается семьям с детьми и многодетным семьям

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Более 150 социальных контрактов планируют реализовать власти Луганской Народной Республики до конца текущего года. Об этом заявила замминистра труда и социальной политики региона Ольга Евсюкова по итогам послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, сообщается в Telegram-канале Правительства ЛНР.

"В этом году на территории ЛНР начата реализация государственной социальной помощи на основании социального контракта. Приоритет оказывается семьям с детьми и многодетным семьям. Планируем на этот год заключить по республике 155 социальных контрактов", - заявила замминистра.

По ее словам, социальный контракт можно реализовать по четырем направлениям, в том числе, на обучение и переобучение или поиск работы.

"Они могут по четырем направлениям реализовывать мероприятия, которые направлены на выход из тяжелой жизненной ситуации, которая сложилась по независящим от них причинам: на поиск работы, обучение и переобучение, индивидуальную предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства. Также, если семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации, в размере прожиточного минимума тоже может быть оказана материальная помощь", - сказала Ольга Евсюкова.

Социальный контракт представляет собой соглашение между органами соцзащиты региона и отдельными людьми либо семьями, чей доход по независящим от них причинам не достигает регионального прожиточного минимума. Государство берет на себя обязательства по оказанию социальной помощи, предоставлению денежных выплат или необходимых товаров. В свою очередь получатель помощи обязуется пройти переобучение, найти работу или развивать собственное дело.