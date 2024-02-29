Картаполов заявил, что "Время героев" станет серьезным карьерным лифтом для бойцов СВО

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что для тех бойцов, "кто захочет продолжить службу и строить карьеру в вооруженных силах, ничего не поменяется, они могут просто получить дополнительные знания"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новая кадровая программа "Время героев" для бойцов СВО станет хорошим подспорьем для тех из них, кто планирует в будущем занять должности в системе государственного управления. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Эта программа будет функционировать по аналогии с так называемой школой губернаторов и будет готовить наших ребят для того, чтобы они могли в последующем занимать соответствующие должности в системе государственного управления", - отметил Картаполов.

Он подчеркнул, что для тех бойцов, "кто захочет продолжить службу и строить карьеру в вооруженных силах, ничего не поменяется, они могут просто получить дополнительные знания". "А для тех, кто планирует в ближайшее время или в обозримом будущем закончить военную службу, считаю, что это очень хорошее подспорье для того, чтобы двигаться дальше уже по гражданской жизни. Это такой серьезный карьерный лифт", - отметил Картаполов.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что бойцы СВО сегодня создают "условия для того, чтобы все планы, о которых он говорил, были реализованы". "Поэтому низкий им поклон, мы будем делать все, чтобы эти ребята стали будущим нашей страны", - отметил Картаполов.

Прием заявок на новую кадровую программу "Время героев" для бойцов СВО стартует с 1 марта, заявил президент РФ в послании Федеральному собранию. Ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке. По словам Путина, эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления, которую называют "школой губернаторов", а также конкурс "Лидеры России". Участниками новой программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности.