Телефонные мошенники похитили 1 млн рублей у Александра Макеева

Как сообщили в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратился сам ученый

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Аферисты через специальное приложение похитили около 1 млн рублей у советского и российского ученого, профессора минералогии Александра Макеева. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, с заявлением в полицию обратился сам ученый. Ему 26 февраля позвонил неизвестный и представился менеджером МТС. Мошенник убедил ученого в том, что срок действия его сим-карты закончился и добавил, что ему необходимо продлить договор и установить на телефон специальное приложение. "Заявитель последовал указаниям неизвестного. Через несколько часов он зашел в мессенджер WhatsApp и обнаружил переписку с незнакомым номером, в которой неизвестный просит перевести со счета 1 млн рублей, что и было сделано. В итоге Макееву причинен ущерб в размере 1 млн рублей", - пояснил представитель правоохранительных органов.

По факту мошенничества проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Макеев - советский и российский минералог, специалист по полезным ископаемым и ультрабазитам, доктор геолого-минералогических наук, профессор минералогии и кристаллографии.