Второй и третий этапы реконструкции ВПП аэропорта Кемерова планируют провести в 2025 году

На время выполнения работ аэропорт закроют

КЕМЕРОВО, 29 февраля. /ТАСС/. Реконструкция оставшихся 2 км взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Кемерова ожидается в 2025 году, в течение 2024 года планируется объявить конкурсные процедуры. На время выполнения работ аэропорт будет закрыт, сообщил ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

"Мы сейчас ведем разговоры о том, чтобы в 2024 году начать конкурсные процедуры. Это позволит в 2025 году за один строительный сезон (шесть-семь месяцев) отремонтировать оставшиеся 2 км взлетно-посадочной полосы, чтобы не закрывать аэропорт два раза", - сказал Рубан.

Во время первого этапа было отремонтировано 1 020 м ВПП (общая длина полосы - около 3,2 км), стоимость по контракту составила 3,27 млрд рублей. Во время реконструкции аэропорт не прекращал работу, однако часть рейсов, выполняемая на больших самолетах, была отменена. Общая стоимость работ в 2022 году оценивалась в 11 млрд рублей. Проект включает в себя реконструкцию перрона, оснащение периметрового ограждения техническими средствами охраны, строительство площадки для противообледенительной обработки воздушных судов, аварийно-спасательной станции, патрульной дороги и другие работы.

Во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что за шесть лет планируется провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. На эти цели планируется направить 250 млрд рублей.

Вопрос о необходимости реконструкции ВПП в аэропорту Кемерова в 2021 году поднимался на уровне президента. Путин после визита в регион отметил, что на собственном опыте ощутил неудобства при вылете из Кемерова из-за сильной тряски, и поручил кабмину проработать предложения по модернизации аэродромной инфраструктуры.