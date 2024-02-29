Изменения в процедуре пересдачи ЕГЭ проработают с родителями и педагогами

Процедура должна быть понятной и удобной, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ в тот же год, будут прорабатываться совместно с Рособрнадзором, педагогами и родителями школьников. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.

"Сама процедура сдачи ЕГЭ совершенствуется, а изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами - это Минпросвещения России, Рособрнадзор, педагоги и, конечно же, родители. Процедура должна быть понятной и удобной", - сказал Кравцов.