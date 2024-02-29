В Волгограде трансляция послания президента России собрала полный зал зрителей

Показ проходил в кинотеатре "Синема 5"

ВОЛГОГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию собрала в волгоградском кинотеатре "Синема 5" полный зал зрителей - около 200 человек, передает корреспондент ТАСС.

Общественники, представители ветеранских и молодежных сообществ, журналисты собрались в одном из кинотеатров Волгограда, где устроили бесплатную для всех желающих трансляцию послания президента Федеральному собранию.

"Наш регион - яркий пример того, как развивается наша страна. Например, патриотический туризм. За этим стоит город-герой [Волгоград], как он хорошеет. Президент коснулся всех тем - например, молодежи. За молодежью будущее. Это так приятно, что он [президент] это понимает и говорит о развитии молодежи, студенчества. Мы нашим национальным лидером после этого выступления вдвойне гордимся, верим в него, верим в нашу великую Россию и наше будущее", - поделился своими впечатлениями после просмотра послания председатель Волгоградского городского Совета ветеранов Александр Струков.

В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области, член Общественной палаты России Светлана Казаченок отметила важность высказанных главой государства инициатив, в том числе для Волгоградской области.

"Для региона, я считаю, важно, что президент обратил внимание на проект "Чистая вода" - это наша Волга. Это обеспечение газом жилых домов. И это, конечно же, местный туризм. У нас столько мест для создания инфраструктуры. А это дороги не только федеральные, но и муниципальные: потому что у нас великолепные парки в Калачевском районе, Ольховском районе, и важно, чтобы туда доступный был проезд", - рассказала она ТАСС.

Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.