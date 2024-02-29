В Сочи высадили 180 деревьев на Аллее молодежи мира

Высаживали кипарисы, гималайские кедры, крымскую сосну, ногоплодники и сизые дубы

ТАСС, 29 февраля. Участники Всемирного фестиваля молодежи высадили 180 молодых деревьев на Аллее молодежи мира в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

"Аллею заложили участники Всемирного фестиваля молодежи на улице Худякова в Адлерском районе. Количество саженцев символизирует 180 стран-участниц фестиваля", - говорится в сообщении.

Аллея состоит из кипарисов, гималайских кедров, крымской сосны, ногоплодников и сизых дубов. Власти города рассказали, что территория аллеи будет благоустроена для прогулок, а на пяти домах рядом с ней нарисуют муралы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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