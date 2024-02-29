Литва разрешит выход из калининградских поездов в исключительных случаях

Запрет на посадку и высадку из поездов, следующих транзитом через территорию страны в Калининград, начнет действовать с 1 марта

ВИЛЬНЮС, 29 февраля. /ТАСС/. Выход из поездов калининградского направления, следующих транзитом через территорию Литвы, а также посадка на них, будут разрешены на территории республики только в исключительных случаях. Об этом заявил журналистам начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.

"Выход и посадка запрещаются, кроме исключительных случаев, решение по которым будет приниматься пограничной охраной", - сказал он. Такими случаями, по словам начальника, могут признаваться определенные гуманитарные обстоятельства, посредничество литовских официальных инстанций, например, МИД.

Любаевас предупредил, что граждане Литвы и других стран ЕС должны позаботиться о своевременном возвращении из Калининградской области. "На это есть две недели. Затем пропуск прекратится", - сказал он.

Власти Литвы ранее приняли решение запретить с 1 марта посадку и высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через ее территорию в Калининград, на контрольно-пропускных пунктах в Кене на границе с Белоруссией и в Кибартае (Литва) на границе с Калининградской областью. Меры, по их заявлениям, принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций. РЖД сообщили, что данное решение не повлияет на порядок транзита поездов РФ в/из Калининграда.

Поезда в Калининград

Пассажирские поезда дальнего следования круглогодично курсируют между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. В летний период назначаются поезда Калининград - Челябинск и беспересадочный вагон Гомель - Калининград. Одной из особенностей пассажирского сообщения с Калининградской областью является транзитный проезд через Литву с применением механизма упрощенного проезда по железной дороге. Максимально допустимая квота мест в одном российском поезде - 300 человек.