В Госдуму вносят законопроект об увеличении налогового вычета на ребенка

Планируется увеличить налоговый вычет на первого ребенка до 1,4 тыс. рублей, на второго - до 2,8 тыс. рублей, на третьего до 6 тыс. рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства вместе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой разработали законопроект об увеличении налогового вычета на ребенка, его уже вносят в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета Нина Останина.

"Мы уже вносим, подписали все депутаты нашего комитета и Анна Юрьевна Кузнецова как вице-спикер Государственной думы", - сказала она.

Предлагается внести изменения в статью 218 Налогового кодекса РФ, увеличив налоговый вычет на первого ребенка до 1,4 тыс. рублей, на второго - до 2,8 тыс. рублей, на третьего до 6 тыс. рублей.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго ребенка, а также поднять вычеты на третьего и последующих детей. Кроме того, президент предложил увеличить размер годового дохода, на который распространяется вычет, с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.