В Рособрнадзоре заявили о готовности в кратчайшие сроки изменить порядок проведения ЕГЭ

Решение предоставит возможность выпускникам пересдать один из экзаменов до конца приемной кампании

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки внести изменения в порядок ЕГЭ, чтобы выпускники могли пересдать один предмет до конца приемной кампании. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.

"Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы предоставить возможность выпускникам пересдать один из экзаменов, а также обеспечить техническую реализацию данного предложения", - говорится в сообщении.