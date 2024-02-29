Кабмин образовал оргкомитет по подготовке к празднованию 225-летия Владимира Даля

В распоряжении указывается, что председателем комитета назначен председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин, а его заместителем - министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ образовало организационный комитет по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения лексикографа и писателя Владимира Даля. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании дня рождения Даля в 2026 году. Глава государства поручал кабмину в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке, а также утвердить план основных мероприятий.

В распоряжении указывается, что председателем комитета назначен председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, а его заместителем - министр культуры РФ Ольга Любимова.

Также в состав включены помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, а также другие.