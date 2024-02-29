Красников и Фальков возглавили оргкомитет по проведению Евразийского конгресса лингвистов

Комитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению конгресса

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению в 2024 году первого Евразийского конгресса лингвистов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, президент РАН Геннадий Красников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначены сопредседателями оргкомитета.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению конгресса. Организационно-техническое обеспечение процесса возложено на Минобрнауки РФ.