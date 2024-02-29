В Совфеде поддерживают предложение об открытии в школах медкабинетов

Глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова полагает, что при решении кадрового вопроса, в частности, можно было бы перенести кабинеты участковых педиатров в школы, чтобы врачи при этом продолжали числиться при поликлиниках и больницах

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Тема возврата медицинских кабинетов в школы очень важна, учителя и родители постоянно поднимают ее. Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова полагает, что при решении кадрового вопроса, в частности, можно было бы перенести кабинеты участковых педиатров в школы, чтобы врачи при этом продолжали числиться при поликлиниках и больницах.

"Тема долгожданная. Президент привел статистику, что пока лишь 60% школ оснащены [медкабинетами]. Но родительским и педагогическим сообществом постоянно поднимается тема возврата медицинских кабинетов, фельдшера, а где-то и врача в школы. Это правильная идея, потому что и в условиях мегаполиса, и в сельской местности гораздо удобнее, когда школьный медицинский работник наперечет знает всех ребят, особенности их здоровья", - сказала сенатор ТАСС.

Она отметила, что при этом, возникает проблема кадров, но варианты ее решения можно и нужно обсуждать. "Кабинеты тех же участковых педиатров переместились бы в школы, но при этом они, возможно, числились бы при поликлиниках и больницах. Варианты можно и нужно обсуждать. Но наличие такого оборудованного современного кабинета в школах очень важно", - подчеркнула Гумерова.

Глава комитета СФ также поделилась опытом реализации проекта "Улыбка" в республике Башкортостан, который она представляет в Совете Федерации. В рамках этой программы власти региона возвращают в школы стоматологические кабинеты, которые существовали там в советские и перестроечные годы. "Проект дает огромный эффект. Причем в регионе дали возможность не только ученикам, но и учителям проводить профилактические мероприятия, лечить зубы", - констатировала парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил в ближайшие годы обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где это требуется. Глава государства также отметил, что власти России в общей сложности планируют направить более 400 млрд рублей на программы капремонта школ и детских садов.