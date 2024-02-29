Суд назначил штраф в 5 млн рублей фигуранту дела экс-замглавы Минэнерго

Согласно материалам дела, бывший глава департамента информационных технологий ТЭК ведомства Роман Щербов был посредником при передаче взятки Анатолию Тихонову

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу департамента информационных технологий ТЭК Минэнерго Романа Щербова к штрафу в размере 5 млн рублей за посредничество во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Мещанском районном суде города Москвы состоялось провозглашение приговора в отношении Щербова Романа Михайловича. Бывший руководитель департамента информационных технологий ТЭК Минэнерго признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, Щербов был посредником при передаче взятки бывшему замглавы Минэнерго Анатолию Тихонову, которого обвиняют во взятках на 227 млн рублей. По информации газеты "Коммерсант", Щербов полностью признал вину, заключил соглашение со следствием и сейчас является свидетелем обвинения по делу Тихонова, которого следствие считает организатором хищения более 600 млн рублей, выделенных на создание информационной системы. Обвинение в хищениях, помимо Тихонова, предъявлено его советнику Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

В 2014 году был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн рублей по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 году обвиняемые подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены IT-компании "Ланит". Как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства похищены. Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Тихонов. Дело в отношении него и его сообщников также рассматривается в Мещанском суде.