Глава Кубани считает, что строительство трассы до Сочи улучшит качество отдыха на курортах

В частности, сейчас существует проблема пробок по дороге на побережье Черного моря

КРАСНОДАР, 29 февраля. /ТАСС/. Строительство трассы Джубга - Сочи за счет развития логистики улучшит качество отдыха туристов не только в самом городе, но и на всех курортах Краснодарского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Благодарен президенту за поддержку модернизации дорожной сети края и решение о строительстве новой трассы Джубга - Сочи. Это, в свою очередь, станет импульсом в развитии наших курортов и улучшит качество отдыха туристов на Кубани", - отметил Кондратьев.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. По итогам 2023 года турпоток достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих. Сочи является одним из самых популярных российских курортов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих. Характерной для Краснодарского края в период высокого туристического сезона является проблема пробок по дороге на побережье Черного моря, включая Сочи. Сейчас до Сочи существует единственная трасса.

Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству России проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга - Сочи. Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы Джубга - Сочи планируется завершить к концу 2029 года. По его словам, в течение 2024 года должна быть определена окончательная трассировка и этапность проекта. Также он уточнил, что к концу 2027 года будет построен обход Адлера, а в 2028 году может быть построен обход Туапсе.