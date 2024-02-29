Для псковской школы лидерского уровня планируют возвести кампус на 300 мест

Как уточнил глава региона Михаил Ведерников, решается вопрос о месте размещения объекта

ПСКОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Кампус на 300 мест возведут в первой в Псковской области школе лидерского уровня, которая будет принимать не только жителей региона, но и других субъектов России. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия в 2024 году приступит к строительству школ лидерского уровня, до 2030 года будет открыто 12 таких образовательных учреждений. Глава государства отметил, что строительство первой образовательной школы лидерского уровня начнется уже в этом году, в том числе в Псковской области.

"Это большой проект. Это самая большая школа, причем она будет федерального уровня, межрегиональная. Туда по конкурсу буду поступать талантливые дети. И для псковских деток будет квота. Это целый комплекс, где, в том числе предусмотрен для иногородних детей кампус для более чем 300 детей, которые смогут там разместиться. Мы сейчас финализируем итоговое место размещения этой школы и приступаем к реализации проекта, проектированию и к строительству", - сказал Ведерников.

По словам главы государства, в дальнейшем школы лидерского уровня появятся во всех федеральных округах - на Дальнем Востоке, в Сибири, в Донбассе. Путин отметил, что на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет выделено более 9 млрд рублей из федерального бюджета.