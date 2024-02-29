Кравцов заявил, что единые программы разработаны для соответствия предметов и экзаменов

Президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) разработаны в России для соответствия содержания предметов и заданий на экзаменах, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В четверг в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. Он отмечал, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

"Что касается содержания образования - введение в прошлом году единых федеральных образовательных программ позволяет нам укреплять единое суверенное образовательное пространство. Это помогает сбалансировать учебный процесс, соотнести содержание предметов с тем, что выходит на экзамен", - сказал Кравцов.

Единые ФООП по всем предметам введены в российских школах с 1 сентября 2023 года. По шести предметам они обязательны, среди них русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности. По остальным школы имеют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.