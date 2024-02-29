В Сочи национальный парк ликвидировал свалку, обнаруженную спелеологами при входе в пещеру

Начали расследование по выявлению виновных лиц

СОЧИ, 29 февраля. /ТАСС/. Огромная свалка, обнаруженная спелеологами в колодце при входе в пещеру на территории Сочинского национального парка в 4 км от села Красная Воля, ликвидирована. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

"Спелеологи выявили огромную свалку в колодце, который является входом в пещеру, расположенную в 4 км от села Красная Воля. При обследовании пещеры они обнаружили большое количество бытового и строительного мусора, а также органические отходы. В течение трех недель спелеологи и государственные инспекторы Сочинского нацпарка собирали и поднимали на поверхность мусор. В итоге 70 мешков отходов были вывезены с природной территории", - говорится в сообщении.

Начато расследование по выявлению виновных лиц для привлечения их к ответственности за организацию стихийной свалки.

"Залежи бытовых отходов весьма сложно вывозить с природной территории, учитывая удаленность от инфраструктуры и горный рельеф. Рассчитываем на помощь волонтеров", - добавили в пресс-службе нацпарка.

Сочинский национальный парк, основанный в 1983 году, расположен вдоль Черного моря. Общая площадь нацпарка - 208,6 тыс. га. Парк включает особо охраняемые зоны и ряд рекреационных знаковых объектов, пользующихся популярностью у туристов.