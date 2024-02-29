МВД предложило упростить возвращение в Россию для репатриантов

В ведомстве добавили, что им продолжают поступать многочисленные обращения от репатриантов, которые проживают в недружественных государствах и хотят переселиться в Россию на условиях госпрограммы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. МВД предложило упростить порядок участия в государственной программе переселения соотечественников из недружественных стран и распространить его на репатриантов. Это следует из подготовленного ведомством проекта указа.

"Целью проекта указа является упрощение порядка участия в государственной программе соотечественников из числа граждан РФ, имеющих документ, подтверждающий постоянное проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года на территориях недружественных государств, вернувшихся в РФ в связи с утратой права на постоянное проживание за ее пределами, при условии подтверждения данного факта и отсутствии регистрации по месту жительства в пределах РФ <...> и распространение указанного прядка на соотечественников, переселяющихся в качестве репатриантов", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.

В материалах МВД отмечается, что, согласно анализу переселенческого процесса, в 2023 году доля соотечественников, прибывших из недружественных стран, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших в России в нынешних ее пределах, которым предоставлено временное убежище в стране, составляет порядка 30% от общего числа иностранцев, прибывших из недружественных государств, которым предоставлен данный статус (около 6 тыс. человек). "Такие соотечественники могут быть отнесены к категории репатриантов в рамках государственной программы, численность таких лиц, прибывших из стран Балтии и Германии, по сравнению с 2022 годом возросла в 4 раза. Значительная часть переехала с членами семей", - отмечается в документе.

В МВД России добавили, что им продолжают поступать многочисленные обращения, в том числе на прямую телефонную линию, от репатриантов, которые проживают в недружественных государствах и хотят переселиться в Россию на условиях государственной программы, но испытывающих сложности с подачей заявления об участии в ней за рубежом по различным причинам.

Кроме того, проект указа уточняет круг лиц, имеющих право на статус члена семьи участника программы переселения. Категория дополняется усыновленными или находящимися под опекой детьми супруги или супруга участника программы. При этом вводится ограничение: членами семьи участника считаются только совместно проживающие с ним родные сестры и братья или родные сестры и братья его жены или мужа, а также их несовершеннолетние дети. Переселенцам также предлагается дать право один раз беспошлинно ввозить личное имущество, включая автомобильный транспорт.

Документ разработан во исполнение поручения зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой от 26 января 2024 года и пункта 12 плана мероприятий по реализации в 2024 - 2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.