СК прекратил дело ученого, арестованного с помощью ИИ по делу 20-летней давности

Причиной задержания послужило то, что фоторобот, изображающий подозреваемого в убийствах четырех человек, на 55% совпал с фото Александра Цветкова

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) прекратил уголовное дело гидролога Александра Цветкова, который был ранее арестован по делу об убийствах 20-летней давности на основе данных искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

"По моей информации, уголовное преследование Цветкова прекращено, он в деле больше не фигурирует", - сказала она.

Житель Ярославля Цветков был задержан в аэропорту Домодедово год назад. Причиной послужило то, что фоторобот, составленный с помощью искусственного интеллекта и изображающий подозреваемого в убийствах четырех человек, совершенных с особой жестокостью в Москве и Подмосковье в 2003 году, на 55% совпал с фото Цветкова. Ученому предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Суд отправил обвиняемого в СИЗО, но в декабре 2023 года его отпустили под запрет определенных действий.

При этом институт, где ученый работает с 1996 года, сообщил следствию, что Цветков в указанный период был в командировках в Вологодской и Костромской областях. Ученый также вину не признавал.

Во время встречи членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным 4 декабря 2023 года правозащитник Ева Меркачева рассказала президенту о сложившейся с делом Цветкова ситуации. Глава государства ответил, что считает искусственный интеллект очень эффективно работающим во многих областях, и призвал сделать соответствующие выводы, если есть какие-то сбои.