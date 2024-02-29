Кравцов сообщил о планах обновить около 8,5 млн ученических мест к 2030 году

Министр просвещения отметил, что таким образом, каждый школьник будет учиться в современных условиях

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Около 8,5 млн школьников будут обеспечены новыми современными условиями к 2030 году. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Суммарно с 2022 года по 2030 год будут обновлены более 7 млн ученических мест, а с учетом строительства новых школ, современными условиями будут обеспечены 8,5 млн ребят. Таким образом, каждый школьник будет учиться в современных условиях", - сказал он.

По данным Минпросвещения, за два года реализации программы модернизировано уже более 4 тыс. школ.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что власти выделят в общей сложности более 400 млрд рублей на программы капремонта школ и детских садов. Также он объявил о старте с 2025 года программы капитального ремонта детских садов, многие из которых были построены еще в советские годы. "В продолжение инициативы президента определяем порядок расширения этой программы на детские сады и учреждения системы СПО", - отметил Кравцов.