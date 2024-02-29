Программа анкетирования женщин, планирующих аборт, станет доступна по всей стране с июня

По словам заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой, анкетирование в пилотных субъектах прошли более 7 тыс. женщин

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Программу мотивационного анкетирования женщин, обратившихся с намерением прервать беременность, с июня расширят на все регионы РФ. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"Очень эффективным, на наш взгляд, продуктом является разработанная совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) программа мотивационного анкетирования женщин, обратившихся с намерением прервать беременность, или в состоянии репродуктивного выбора с использованием QR-кода. <…> И с июня мы приняли решение тиражировать этот проект, эту программу по всей стране", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященного итогам реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье".

По словам Котовой, анкетирование в пилотных субъектах прошли более 7 тыс. женщин. Они получили информацию о федеральных и региональных мерах поддержки, выбранных с учетом их конкретной жизненной ситуации, добавила она.

"Благодаря проведенной работе в 2023 году охват консультированием на тему аборта увеличился до 99%, а его эффективность в пилотных регионах выросла до 25%. Суммарно за два года в пилотных регионах нам удалось сохранить более 2 800 беременностей", - отметила замминистра.

Минздрав РФ разработал анкету, которая позволит женщинам определить причину, по которой они столкнулись с выбором, сохранять беременность или нет, исключая медицинские показания для этого. В ведомстве поясняли, что результаты анкетирования помогут сформировать более точные индивидуальные рекомендации, например, федеральные и региональные меры соцподдержки в соответствии с жизненной ситуацией.