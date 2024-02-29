Послание Путина собрало по несколько десятков зрителей в кинотеатрах Петербурга и Поволжья

Самыми интересными для посетителей стали социальные темы

ТАСС, 29 февраля. Сеансы с трансляцией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в кинотеатрах Санкт-Петербурга и городах Поволжья собрали по несколько десятков зрителей. После сеанса они рассказали корреспондентам ТАСС, что самыми интересными для них стали социальные темы.

В 2024 году президентское послание длилось более двух часов, став самым продолжительным в истории. Глава государства объявил о запуске новых национальных проектов, поставил задачи в экономике и социальной сфере на период до 2030 года, а также высказался о внешней политике и ходе специальной военной операции.

В Петербурге

В кинотеатре "Синема 5" в Петербурге на сеансе были люди разных профессий и возраста, в том числе преподаватели. В число тем, вызвавших наибольший отклик, вошли изменения в сдаче ЕГЭ. "Я как учитель и репетитор, готовящий ребят к сдаче экзаменов, была рада тому, что появится возможность пересдачи одного из выбранных предметов на ЕГЭ. Мне кажется, что это очень упростит жизнь школьникам и снизит уровень стресса в такой важный и ответственный период их жизни", - поделилась репетитор по русскому языку Инна.

Многих зрителей заинтересовали перспективы старшего поколения. "Мне очень понравилось, что будет введен новый проект "Кадры". И программа "Активное долголетие" (Путин объявил о запуске нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" - прим. ТАСС). У меня мама - пенсионерка, и для нее это будет актуально", - рассказала сотрудница сферы услуг Анастасия.

Жители Поволжья

В Перми молодые люди пришли смотреть послание президента в кинотеатре в том числе из-за неожиданного формата. "На большом экране интересно посмотреть: необычно, удобно, и можно сразу же обсудить какие-то моменты с друзьями", - рассказал ТАСС один из зрителей.

Похожей оказалась мотивация у пенсионерки Светланы Мирошниченко из Казани. "Мне интересно в широком формате, в окружении таких же людей, поклонников нашего президента", - пояснила собеседница агентства.

Зал кинотеатра в Чебоксарах был практически полон, а в числе зрителей оказались депутаты, чиновники, руководители предприятий. "Со всей командой аграриев смотрели, всем очень понравилось. Отметили, что время от времени оживление появлялось, интересных моментов было очень много", - сказал журналистам вице-премьер - глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов.