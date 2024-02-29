Участники СВО смогут бесплатно учиться в МелГУ

Это возможно даже при наличии высшего образования, сообщил ректор вуза Николай Тайвонен

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет (МелГУ), благодаря действующей программе, принимает на бесплатное обучение всех желающих, ранее получивших высшее образование, в том числе участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Николай Тайвонен.

"В силу законодательной базы наш университет принимает ребят на бесплатной основе: это может быть и второе образование, даже третье, причем по разному профилю. Мы поможем ребятам, которые уже выбрали профессию и получили первое образование", - сказал ректор МелГУ.

Он добавил, что вуз участвует нескольких программах, среди которых "Демография" и "Россия - страна возможностей".

"Сейчас в университете есть масса ресурсов и возможностей, которые реально могут помочь участникам СВО. Например, по линии "Россия - страна возможностей" у нас создан центр компетенций. Ребята, которые приезжают с линии соприкосновения, в период сдачи экзаменов могут пройти тестирование и им система укажет, какие у них есть недостатки и наоборот, в какой области они могут преуспеть. На основании этого они могут, при желании, пройти курсы. В рамках программы "Демография" ребята, которые уже демобилизовались, могут получить рабочую профессию у нас, на базе Мелитопольского государственного университета. Мы проводим профориентацию и помогаем с выбором профессии в рамках среднего профессионального образования, с последующим переходом на высшее образование. Здесь мы обеспечиваем полную линейку непрерывного образования в зависимости от того, на каком уровне поступающие находятся", - рассказал ректор МелГУ.

На базе университета участникам СВО оказывается, в том числе психологическая помощь. "У нас работает система психологической поддержки, где можно прийти на консультацию в приватном ключе, и здесь не надо записываться, как в поликлинике. В этом году мы открываем центр инклюзивного образования и готовы оказывать поддержку тем ребятам, которые вернулись и в этом нуждаются особенно", - отметил Тайвонен.